Ucraina, Pentagono: "Nazisti? Parole Putin ridicole" (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – "Chi c'è in Ucraina? Gli ucraini, non i Nazisti. Si tratta di un'affermazione ridicola". Lo ha dichiarato in un punto stampa il portavoce del Pentagono, John Kirby, definendo "ridicolo" quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata della Vittoria. Lo stesso ha, poi, dichiarato che ci sono "indicazioni" di ucraini trasferiti in Russia contro la loro volontà. Azioni che, definisce, "immorali". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

