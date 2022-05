**Ucraina: nel Paese verranno eliminate da targhe auto elettriche le lettere Z e V** (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - In Ucraina verranno eliminate dalle targhe di alcune auto elettriche le lettere 'Z' e 'V'. Lo riporta il canale di informazioni ucraino Zn. Ua. In sostituzione delle lettere che riportano al conflitto in corso, verrà utilizzata in entrambi i casi la lettera 'Y'. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - In Ucrainadalledi alcunele'Z' e 'V'. Lo riporta il canale di informazioni ucraino Zn. Ua. In sostituzione delleche riportano al conflitto in corso, verrà utilizzata in entrambi i casi la lettera 'Y'.

Advertising

ladyonorato : Quindi ora si può dire che il conflitto ucraino è iniziato nel 2014 su spinta USA?… Le mani degli Stati Uniti sull… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Zelensky nel Giorno della Memoria: 'La Russia come i nazisti'. Un video in bianco e nero del presidente u… - europainitalia : La pace è l'essenza della nostra Unione. Oggi, mentre l'aggressione della Russia contro l'Ucraina viola il diritt… - Pierpao83699717 : RT @mrctrdsh: Come tutti i criminali politici appena le cose vanno storte, Putin oggi ha tuffato le mani nel pozzo del vittimismo: la Russi… - danife75 : RT @pdnetwork: Il processo di adesione dell'???? all’Ue si concluderà nel 2036. Impensabile fare aspettare un popolo sotto assedio che chiede… -