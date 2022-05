Ucraina | Michel a Odessa costretto a ripararsi in un rifugio Macron | Non si ottiene la pace umiliando Mosca

(Di lunedì 9 maggio 2022) Piovono bombe sulle scuole in quella che è sempre più una guerra senza esclusioni di colpi . E non solo su obiettivi militari e civili. L’incontro del presidente del Consiglio europeo, Charles,...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Visita a sorpresa del presidente del Consiglio Ue Charles Michel a Odessa, in occasione della Giornata de… - Adnkronos : #Ucraina: attacco missilistico a #Odessa durante la visita del presidente del Consiglio #Ue #Michel. - MediasetTgcom24 : Ucraina, attacco missilistico su Odessa durante visita Michel #ucraina #russia #guerra #kiev #nato #ue #putin… - Giacinto_Bruno : Guerra in Ucraina, la diretta – Macron: “Noi con Kiev, ma proteggere Ue da conflitto più ampio”. Raid su Odessa, Mi… - beverlytozier3 : RT @SkyTG24: #Ucraina, le foto del presidente del Consiglio Ue Michel nel rifugio durante un raid russo -

In visita a sorpresa a Odessa nella giornata simbolica dedicata all'Europa, Charlesè improvvisamente costretto a ripararsi in tutta fretta in un bunker nel pieno del suo incontro con il premier di Kiev, Denys Shmygal... Charles, visita a sorpresa Odessa per la Giornata dell'Europa ma poi è costretto a cercare riparo a causa di un raid. Il discorso di Putin " La guerra è alla Nato e non all'(mai ...Oggi a Odessa l’incontro tra il primo ministro ucraino, Denis Shmygal, e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, “è stato interrotto dall’allerta per il raid aereo e dai missili lanciati ...Pronto ad abbracciare con fiducia il vostro futuro europeo. E vi aiuteremo a costruire un Paese moderno e democratico. Il nostro comune futuro europeo, il vostro posto nella nostra comune famiglia eur ...