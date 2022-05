Ucraina: messaggio Draghi per Manifesto Ventotene, 'impegno per libertà e pace' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Di fronte all'invasione dell'Ucraina, i valori contenuti nel Manifesto di Ventotene sono più attuali che mai. Il ritorno a casa della prima copia del Manifesto è l'occasione per rinnovare il nostro impegno a favore della libertà, della democrazia e della pace. Dobbiamo ricordare il ruolo avuto dall'idealismo federalista nella costruzione di una coscienza europea a cui dobbiamo affiancare il pragmatismo che è stato alla base della creazione delle prime istituzioni europee e della loro evoluzione”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio inviato alla sesta edizione del 'Ventotene Europa Festival', manifestazione che l'associazione La Nuova Europa organizza ogni ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Di fronte all'invasione dell', i valori contenuti neldisono più attuali che mai. Il ritorno a casa della prima copia delè l'occasione per rinnovare il nostroa favore della, della democrazia e della. Dobbiamo ricordare il ruolo avuto dall'idealismo federalista nella costruzione di una coscienza europea a cui dobbiamo affiancare il pragmatismo che è stato alla base della creazione delle prime istituzioni europee e della loro evoluzione”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario, in uninviato alla sesta edizione del 'Europa Festival', manifestazione che l'associazione La Nuova Europa organizza ogni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ho fatto arrivare a Putin 'il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca. Non abbiamo avuto risposta e… - EnricoLetta : Serve ancora aiutare gli ucraini a difendersi e non morire, il contrario di quanto fatto dai Caschi blu nel 1995 a… - ItalyinEU : We dedicate this year’s #EuropeDay to the people of ???? Ukraine - a message from the 27 Permanent Representatives to… - TV7Benevento : Ucraina: messaggio Draghi per Manifesto Ventotene, 'impegno per libertà e pace' - - LiberoReporter : Ucraina, messaggio contro guerra su diversi canali Smart tv Russia -