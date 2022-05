Ucraina | Marcucci | ' nessuna tensione tra Italia e Stati Uniti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Non c'èpossibiletra Europa e, tra”. Così il senatore Pd Andreaalla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente americano. “Mario Draghi a Washington - dice- non dovrà chiarire nulla o tanto meno ammonire Biden. È naturale che Europa epossano avere talvolta anche interessi diversi, non è detto che siano per forza divergenti". "Una maggiore pressione europea per aprire un corridoio di trattative con la Russia, non è certo contro gli. Come ha spiegato bene Letta, non c'èguerra per procura, e la polemica ...