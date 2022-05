Ucraina: Kiev, 'russi dispiegano unità al confine per impedire avanzata nostro contrattacco' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - L'esercito ucraino afferma che la russia sta trattenendo alcune delle sue forze all'interno dei suoi confini per impedire un contrattacco ucraino che ha fatto qualche progresso a est di Kharkiv. Nel suo ultimo aggiornamento operativo, lo stato maggiore delle forze armate ucraine precisa che "per impedire l'avanzata di unità delle forze armate ucraine, il nemico ha concentrato fino a diciannove gruppi tattici di battaglione nella regione di Belgorod", in russia. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - L'esercito ucraino afferma che laa sta trattenendo alcune delle sue forze all'interno dei suoi confini perunucraino che ha fatto qualche progresso a est di Kharkiv. Nel suo ultimo aggiornamento operativo, lo stato maggiore delle forze armate ucraine precisa che "perl'didelle forze armate ucraine, il nemico ha concentrato fino a diciannove gruppi tattici di battaglione nella regione di Belgorod", ina.

Advertising

MediasetTgcom24 : Concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Bono e The Edge hanno duettato con la band ucraina… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il premier canadese Justin Trudeau è a Irpin, alle porte di Kiev. 'È venuto a per vedere tutti gli orrori… - repubblica : Ucraina, Bono e The Edge suonano a sorpresa nella metropolitana di Kiev - Guarda il video - Dondolino72 : RT @ilpost: Il concerto a sorpresa di Bono e The Edge degli U2 in metro a Kiev - siamonoitv2000 : RT @tg2000it: TG2000, 9 maggio 2022 – Ore 8.30 -