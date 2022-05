Ucraina, Ghisleri a La7: “Un italiano su 4 vede troppo stretto legame Draghi-Biden. C’è poca fiducia in Ue e solo il 14% ritiene utili sanzioni” (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli italiani hanno poca fiducia nell’Europa come soggetto capace di avviare iniziative che mettano fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo afferma nella trasmissione “L’Aria che tira” (La7) la direttrice di di, Alessandra Ghisleri, che spiega: “L’Europa dai cittadini italiani è vista molto disunita. Un’altra considerazione importante che fa un italiano su 4 è che ci sia un legame troppo stretto tra il governo Draghi e Joe Biden. Attenzione: non gli Usa, ma proprio Biden. Non è un sentire lontani gli Usa, ma un sentire diverso Biden, che con le sue parole spinge troppo sul fuoco. Questo è un tema su cui riflettere perché l’Europa si trova in mezzo a questo conflitto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli italiani hannonell’Europa come soggetto capace di avviare iniziative che mettano fine alla guerra tra Russia e. Lo afferma nella trasmissione “L’Aria che tira” (La7) la direttrice di di, Alessandra, che spiega: “L’Europa dai cittadini italiani è vista molto disunita. Un’altra considerazione importante che fa unsu 4 è che ci sia untra il governoe Joe. Attenzione: non gli Usa, ma proprio. Non è un sentire lontani gli Usa, ma un sentire diverso, che con le sue parole spingesul fuoco. Questo è un tema su cui riflettere perché l’Europa si trova in mezzo a questo conflitto ...

