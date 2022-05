Ucraina diretta Il discorso di Putin | «L’Occidente preparava un’invasione Intervento necessario | ma evitare guerra globale»

(Di lunedì 9 maggio 2022) È il 9 maggio e gli occhi di tutto il mondo erano sulla parata per la Festa della Vittoria sulla Piazza Rossa e il nuovo attesissimodi Vladimir: lo zar ha spiegato che la Nato minacciava i confini del territorio russo e ha definito l’operazione «giusta e un colpoperché contro di noi c’era un piano di attacco». I Paesi del G7 uniti vogliono chenon vinca lamentre il presidente Zelensky chiede che i russi si ritirino «da tutta l’». Intanto continuano gli orrori in tutte le zone del Paese: sono 60, secondo il presidente di Kiev, i morti civili dopo il bombardamento della scuola di Bilohorivka. Il G7 si è impegnato ad applicare nuove sanzioni e mettere al bando il petrolio russo, ma la decisione dell’Ue slitta ancora. Ore 15.21 – Kiev: ...

Con l'attacco all'Mosca ha risposto a 'una minacciavicino ai confini russi', perché 'un attacco era stato preparato, anche alla Crimea', ha continuato Putin, secondo quanto riferito ...Guerra- Russia, oltre la: cosa c'è da sapere oggi L'analisi - Cosa ha detto e (soprattutto) cosa non ha detto Il caso - La parata dei mezzi hitech che non vanno al fronte: ecco ...Oggi l'Ucraina ha completato la seconda parte del questionario per ottenere lo status di candidato all'Unione europea. Ecco quando si deciderà sull'adesione.La giornata dell’Europa, in questo 2022, cade nell’anno della tragica guerra in Ucraina, ma anche in concomitanza con la conclusione della Conferenza sul futuro dell’Europa.