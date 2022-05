Ucraina diretta. Il discorso di Putin: «L'Occidente preparava un'invasione. Intervento necessario, ma evitare guerra globale» (Di lunedì 9 maggio 2022) È il 9 maggio e gli occhi di tutto il mondo sono sulla parata per la Festa della Vittoria sulla Piazza Rossa e il nuovo attesissimo discorso di Vladimir Putin: lo zar ha spiegato che la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 9 maggio 2022) È il 9 maggio e gli occhi di tutto il mondo sono sulla parata per la Festa della Vittoria sulla Piazza Rossa e il nuovo attesissimodi Vladimir: lo zar ha spiegato che la...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I È stata trovata morta Sofia, la 13enne scomparsa due giorni fa dopo il bombardamento dell'esercito russo… - christianrocca : Ho scritto: «Mi stupirebbe se non organizzassero maratone in diretta da Mosca per commentare la gloriosa parata mil… - Corriere : ?? «Bomba su scuola a Lugansk, uccisi 60 civili» - AndreaF63582675 : RT @Ivan_Grieco: Oggi è il 9 Maggio e non vedo nessuna sconfitta Ucraina. Siamo in diretta su Twitch con tutte le news del giorno. Anche og… - pola1945 : RT @petergomezblog: Guerra in Ucraina, la diretta – Putin celebra a Mosca la vittoria sul nazismo. Zelensky: “È come Hitler, maledetto dai… -