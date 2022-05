Ucraina: Della Vedova, 'Conte irresponsabile, basta propaganda elettorale' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Conte sulle armi all'Ucraina sta inseguendo i sondaggi, sta cercando di fare un po' di propaganda per risalire nei sondaggi. Se fosse stato primo ministro voglio illudermi che non si sarebbe comportato diversamente da Draghi. Detto ciò trovo poco responsabile giocare una partita elettoralistica su questi temi. Proprio nel momento in cui Draghi va a Washington e c'è in gioco l'affidabilità del nostro Paese, i partiti dovrebbero sospendere la campagna elettorale per qualche giorno”. Lo ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova, in un'intervista a Il Giornale. "Io e Conte – ha proseguito Della Vedova - la pensavamo diversamente su Putin anche prima, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "sulle armi all'sta inseguendo i sondaggi, sta cercando di fare un po' diper risalire nei sondaggi. Se fosse stato primo ministro voglio illudermi che non si sarebbe comportato diversamente da Draghi. Detto ciò trovo poco responsabile giocare una partita elettoralistica su questi temi. Proprio nel momento in cui Draghi va a Washington e c'è in gioco l'affidabilità del nostro Paese, i partiti dovrebbero sospendere la campagnaper qualche giorno”. Lo ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto, in un'intervista a Il Giornale. "Io e– ha proseguito- la pensavamo diversamente su Putin anche prima, il ...

