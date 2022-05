Ucraina, celebrazioni russe della Giornata della Vittoria anche a Kherson (Di lunedì 9 maggio 2022) A Kherson si celebra la Giornata della Vittoria. La parata 'Reggimento immortale' e la solenne celebrazione del Giorno della Vittoria in memoria degli eroi della 'Grande guerra patriottica' sono ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) Asi celebra la. La parata 'Reggimento immortale' e la solenne celebrazione del Giornoin memoria degli eroi'Grande guerra patriottica' sono ...

Advertising

globalistIT : - lifegate : Il #9maggio 1945 il governo sovietico annunciava la resa incondizionata della Germania nazista. Tra parate e celeb… - PaoloMauri78 : Si è appena conclusa la parata militare nella piazza Rossa di #Moscow per celebrare il #9maggio. Qui spiego il sign… - Internazionale : Per Mosca l’anniversario della sconfitta del nazismo del 9 maggio coincide con la guerra per “denazificare” l’Ucrai… - ilbriganterosso : RT @marx_xxi: Il 9 maggio. Cambiare la Storia è un crimine #festa #Russia #Kiev #Ucraina #celebrazioni -