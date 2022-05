Ucraina, Biden firma legge per agevolare consegna armi a Kiev, la stessa usata contro Hitler (Di lunedì 9 maggio 2022) Usa, 09 maggio 2022 Il presidente americano Joe Biden ha firmato una legge per velocizzare l'invio di armi all'Ucraina, ispirata ad una misura del 1941 usata per fornire equipaggiamenti ai britannici ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Usa, 09 maggio 2022 Il presidente americano Joehato unaper velocizzare l'invio diall', ispirata ad una misura del 1941per fornire equipaggiamenti ai britannici ...

