Uccide moglie e figlia, è ancora giallo sul movente: «Pensava sempre ai soldi, aveva paura della povertà» (Di lunedì 9 maggio 2022) Sfuma l’ipotesi di una prossima separazione come movente della strage familiare di Samarate (Varese), dove mercoledì all’alba Alessandro Maja, 57 anni, ha ucciso la moglie Stefania Pivetta 56 anni, la figlia Giulia di 16 anni, e ha ridotto in fin di vita il figlio Nicolò. Alla base del drammatico gesto, che lui stesso potrà spiegare nel suo prossimo interrogatorio (forse già la prossima settimana) potrebbe esserci il terrore di perdere uno stile di vita, una sicurezza economica che, però, non pare fosse realmente in bilico, anzi. È questo che i familiari delle vittime hanno raccontato agli investigatori, ovvero uno scenario dove il protagonista, negli ultimi mesi, era Alessandro Maja e la sua paura di perdere denaro, la fatica a riprendere in mano lo stesso ritmo negli affari pre pandemia, e le ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 9 maggio 2022) Sfuma l’ipotesi di una prossima separazione comestrage familiare di Samarate (Varese), dove mercoledì all’alba Alessandro Maja, 57 anni, ha ucciso laStefania Pivetta 56 anni, laGiulia di 16 anni, e ha ridotto in fin di vita il figlio Nicolò. Alla base del drammatico gesto, che lui stesso potrà spiegare nel suo prossimo interrogatorio (forse già la prossima settimana) potrebbe esserci il terrore di perdere uno stile di vita, una sicurezza economica che, però, non pare fosse realmente in bilico, anzi. È questo che i familiari delle vittime hanno raccontato agli investigatori, ovvero uno scenario dove il protagonista, negli ultimi mesi, era Alessandro Maja e la suadi perdere denaro, la fatica a riprendere in mano lo stesso ritmo negli affari pre pandemia, e le ...

Advertising

trinita80 : RT @Misurelli77: Stroncato da un malore in casa, la moglie e il figlio disabili muoiono di fame e sete Una società malata basata sull'egoi… - 1DMarty_me : RT @anna_salvaje: Uno uccide a martellate la moglie, la figlia di 16 anni, riduce in fin di vita il figlio di 23 anni e su Repubblica gli f… - anichiniphoto : @matteosalvinimi Dunque si deve sparare a chi ti entra in giardino, ma non a chi ti bombarda la casa, ti stupra la… - OfficialErth : @LaBibbia @AlbertEinstein @MioGesu @diegomaradona Vi faccio una domanda a cuore leggero ma non credete che una mogl… - CaneppeleSandro : RT @Misurelli77: Stroncato da un malore in casa, la moglie e il figlio disabili muoiono di fame e sete Una società malata basata sull'egoi… -