'Tutti pazzi per la serie degli azzurri del 76? Quell'Italia del tennis piace perché è vera' (Di lunedì 9 maggio 2022) Adriano Panatta protagonista al cinema e in tv con una docu - serie sul tennis anni 70 e sulla vittoria della Coppa Davis, unica nella storia dello sport Italiano. Un successo di critica, se lo ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Adriano Panatta protagonista al cinema e in tv con una docu -sulanni 70 e sulla vittoria della Coppa Davis, unica nella storia dello sportno. Un successo di critica, se lo ...

Advertising

Pinucci02333949 : @nonelarena @emanuelefiano @VRSoloviev ??Ma pensa te uno come Fiano dovrebbe ringraziare Putin che si è preso la res… - angiuoniluigi : RT @leggoit: «Tutti pazzi per la serie degli azzurri del 76? Quell'Italia del tennis piace perché è vera» - leggoit : «Tutti pazzi per la serie degli azzurri del 76? Quell'Italia del tennis piace perché è vera» - leggoit : «Tutti pazzi per la serie degli azzurri del 76? Quell'Italia del tennis piace perché è vera» - gseba_sca : @teoxandra Come quella che va contromano in autostrada ma i pazzi sono tutti gli altri. -