Turismo | il Lazio racconta le sue bellezze all’Arabian Travel Market di Dubai

raccontare le potenzialità attrattive dell'intero territorio e promuovere la destinazione Lazio nei mercati leisure internazionali. Sono questi gli obiettivi della Regione Lazio, presente alla manifestazione fieristica ATM – Arabian Travel Market, il principale evento internazionale in Medio Oriente riservato al Turismo inbound e outbound, in programma al World Trade Centre di Dubai dal 9 al 12 maggio 2022. "I turisti che provengono dal Golfo Persico e dalla Penisola Araba scelgono le città d'arte, la moda e il design. Sono sempre più alla ricerca di esperienze uniche e altamente personalizzate. L'Italia, con il suo lifestyle, è una delle mete preferite dai turisti di alta gamma e il Lazio rappresenta un potente attrattore con Roma, città d'arte per ...

