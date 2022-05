(Di lunedì 9 maggio 2022) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Ilinsta tornando ai livelli pre-. "Stando alle prime stime dii dati rivelano, per il 2022, un avvicinamento ai livelli pre-in termini di flussi, presenze e crescita della spesa turistica che aumenterebbe del 10% rispetto al 2021", ha sottolineato Attilio, presidente della Regione, in conferenza stampa. "L'emergenza pandemica sembra aver influenzato le scelteilsostenibile e la vacanza ‘italiana', le mete di montagna sono rappresentate nel 10% del campione nazionale e le località lacuali dal 4%". Secondo, in, serve per ilun'attività di coordinamento interregionale, come dimostrato ...

Turismo: Fontana, 'in Lombardia prenotazioni a livello pre-Covid, verso +10%' Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Il turismo in Lombardia sta tornando ai livelli pre-Covid. "Stando alle prime stime di prenotazioni i dati rivelano, per il 2022, un avvicinamento ai livelli pre-Covid in ...Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana è intervenuto questa mattina alla presentazione delle campagne promosse da Enit, l'agenzia nazionale del Turismo, per il rilancio dell'immagine della pe ...