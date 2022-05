Turismo, Ficcanterri (Icon Collection): "Tra benefit e Academy welfare aziendale approda in hotel" (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Labitalia) - Portare il welfare aziendale anche in un settore dove è sconosciuto, quello del Turismo, e dove la stagionalità non aiuta a fidelizzare i dipendenti. Selezionare e accogliere il personale, prima ancora del cliente, e poi formarlo e seguirlo nel suo percorso per renderlo il vero capitale umano dell'azienda. Pronto per far sì che la vacanza degli ospiti diventi una vera e propria esperienza, anche in località, come quelle di mare, dove questo aspetto potrebbe passare in secondo piano. E' la ricetta del The Sense Experience Resort, hotel 4 stelle S, affacciato nel Golfo di Follonica, nel cuore della Maremma Toscana. Inaugurato a fine luglio 2020, in piena pandemia, è la nuova scommessa di Icon Collection, la società di consulenza del gruppo imprenditoriale ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Labitalia) - Portare ilanche in un settore dove è sconosciuto, quello del, e dove la stagionalità non aiuta a fidelizzare i dipendenti. Selezionare e accogliere il personale, prima ancora del cliente, e poi formarlo e seguirlo nel suo percorso per renderlo il vero capitale umano dell'azienda. Pronto per far sì che la vacanza degli ospiti diventi una vera e propria esperienza, anche in località, come quelle di mare, dove questo aspetto potrebbe passare in secondo piano. E' la ricetta del The Sense Experience Resort,4 stelle S, affacciato nel Golfo di Follonica, nel cuore della Maremma Toscana. Inaugurato a fine luglio 2020, in piena pandemia, è la nuova scommessa di, la società di consulenza del gruppo imprenditoriale ...

Advertising

StraNotizie : Turismo, Ficcanterri (Icon Collection): 'Tra benefit e Academy welfare aziendale approda in hotel'… - StraNotizie : Turismo, Ficcanterri (Icon Collection): 'Tra benefit e Academy welfare aziendale approda in hotel'… - LocalPage3 : Turismo, Ficcanterri (Icon Collection): 'Tra benefit e Academy welfare aziendale approda in hotel'… -