Turismo | Accor aggiunge la nave da crociera Queen Elizabeth 2 al suo portafoglio a Dubai

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) -, gruppo leader mondiale nell'ospitalità con oltre 400 hotel in India, Medio Oriente, Africa e Turchia,ladadi fama mondiale,2 (QE2), al suo. Rilevando le operazioni da maggio 2022, ladasarà sottoposta a ulteriori interventi di adeguamento e ristrutturazione prima di entrare a far parte della MGallery Hotel Collection. Una volta completamente ribrandizzata, la2 diventerà senza dubbio un punto di riferimento per il marchio MGallery e perin generale. Il gruppo sta collaborando con la Ports, Customs and Free Zone Corporation (Pcfc) Investments Llc, una ...