“Tu | amore mio unico…” | Rita Dalla Chiesa | l’emozione fortissima solo per LUI – FOTO

Advertising

GassmanGassmann : Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te.?? - teatrolafenice : ?? «Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore» (Pier Paolo Pa… - DamnedLigeia : comunque raga marshall e lily stupendi cioè sì però sapete con chi starebbe meglio marshall? CON MARSHALL. letteral… - giobutmorespicy : RT @andreaserini: il mio amore per la musica è imparagonabile - mxddyisdead : RT @andreaserini: il mio amore per la musica è imparagonabile -

Libreriamo

"Io continuerò ad amarvi al di là della vita, mentre voi continuate a seguire ilamato sport". Così recitava una dedica esposta sul palco delle premiazioni a Monte Urano nei ...Sestese -&Vita),...... lontano dalla Prussia fredda e arida, e dal controllo della madre, opprimente e priva d', per ... il cui grande amico e collaboratore Lele Vianello è autore dell'acquerello in copertina del... “L'amore, amore mio”, la forza del sentimento per Nizar Qabbani Un mio ritorno a Milanello L'ex dirigente rossonero ha aggiunto: 'Il Milan sta facendo cose meravigliose, sono convinto che arriverà sino in fondo. Gli amori a volte non finiscono mai, Maldini e gli ...Mi piaceva mettere sullo stesso piano queste due figure, ma quello che racconto della Peron è tutto vero al 95%, Sira è frutto della mia immaginazione. Il cerchio si chiude a Tangeri dove si era ...