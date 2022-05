Truffe da Napoli a Genova: 50 indagati, sequestrati tre milioni di euro (Di lunedì 9 maggio 2022) Maxi blitz in tutta Italia dei carabinieri del comando provinciale di Genova che, delegati dalla Procura di Napoli, stanno eseguendo in tutta Italia un'ordinanza di custodia cautelare nei... Leggi su ilmattino (Di lunedì 9 maggio 2022) Maxi blitz in tutta Italia dei carabinieri del comando provinciale diche, delegati dalla Procura di, stanno eseguendo in tutta Italia un'ordinanza di custodia cautelare nei...

