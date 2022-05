Trieste: Salvini, 'vergogna pagamento spese per famiglia Demenego', interrogazione urgente (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - interrogazione urgente di Matteo Salvini ai ministri dell'Interno e della Giustizia: il leader della Lega vuole approfondire il caso dell'assoluzione del killer che il 4 ottobre 2019 uccise due poliziotti nella Questura di Trieste. Alejandro Augusto Meran aveva freddato due uomini in divisa: Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. La famiglia di Demenego ha denunciato di essere stata costretta a pagare tutte le spese processuali per un valore di 35mila euro. Senza rimborsi da parte dello Stato. Una vicenda che Salvini ha definito “una vergogna insopportabile”. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) -di Matteoai ministri dell'Interno e della Giustizia: il leader della Lega vuole approfondire il caso dell'assoluzione del killer che il 4 ottobre 2019 uccise due poliziotti nella Questura di. Alejandro Augusto Meran aveva freddato due uomini in divisa: Matteoe Pierluigi Rotta. Ladiha denunciato di essere stata costretta a pagare tutte leprocessuali per un valore di 35mila euro. Senza rimborsi da parte dello Stato. Una vicenda cheha definito “unainsopportabile”.

