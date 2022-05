Treviso, poliziotto ubriaco al volante travolge e uccide un 17enne in scooter: arrestato (Di lunedì 9 maggio 2022) Un ragazzo di 17 anni, in sella al proprio ciclomotore, è morto dopo essere finito contro un’auto alla cui guida c’era un poliziotto di 28 anni, risultato positivo all’alcoltest. L’agente, che risiede a Montebelluna ed è in servizio alla questura di Treviso, è finito agli arresti domiciliari per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto attorno alle 22 di domenica 8 maggio a Paese, alle porte di Treviso. Davide Pavan, che risiedeva a Morgano, stava tornando a casa dopo avere trascorso la serata assieme alla fidanzata. L’impatto con il mezzo che proveniva dalla direzione contraria è stato violentissimo. Il giovane è stato sbalzato a una distanza di alcune decine di metri ed è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna che ha effettuato l’alcoltest all’automobilista, rilevando un tasso di 1,5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Un ragazzo di 17 anni, in sella al proprio ciclomotore, è morto dopo essere finito contro un’auto alla cui guida c’era undi 28 anni, risultato positivo all’alcoltest. L’agente, che risiede a Montebelluna ed è in servizio alla questura di, è finito agli arresti domiciliari per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto attorno alle 22 di domenica 8 maggio a Paese, alle porte di. Davide Pavan, che risiedeva a Morgano, stava tornando a casa dopo avere trascorso la serata assieme alla fidanzata. L’impatto con il mezzo che proveniva dalla direzione contraria è stato violentissimo. Il giovane è stato sbalzato a una distanza di alcune decine di metri ed è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna che ha effettuato l’alcoltest all’automobilista, rilevando un tasso di 1,5 ...

