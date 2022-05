Treviso | a 17 anni travolto e ucciso in scooter da un poliziotto ubriaco | arrestato l’agente

Advertising

tribuna_treviso : La malattia scoperta a Natale. Il dolore della compagna con cui aveva un bimbo di appena 4 anni - Fabbrica4puntoO : RT @giannipotti: “Digitalmeet compie 10 anni. Focus su salute, energia e hi-tech”. Dal 18 al 23 ottobre in tutta Italia! Il 31 maggio ad @U… - Veneto_Digitale : RT @giannipotti: “Digitalmeet compie 10 anni. Focus su salute, energia e hi-tech”. Dal 18 al 23 ottobre in tutta Italia! Il 31 maggio ad @U… - giannipotti : “Digitalmeet compie 10 anni. Focus su salute, energia e hi-tech”. Dal 18 al 23 ottobre in tutta Italia! Il 31 maggi… - Barbara62302177 : RT @SilentlyFlowers: Va bene a tutti? Treviso, tentano di rapire una bimba di 4 anni mentre passeggiava con la mamma -

...famosa partita dello sceicco entrato in campo per annullare il 4 - 1 di Giresse - e l'altro 4... City 3 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 18:00 Universo- Milano 80 - 74 BASKET - EUROLEAGUE .... E' un poliziotto di 28in servizio alla Questura dil'automobilista arrestato per aver investito e ucciso ieri sera a Paese () un diciassettenne in scooter. L'uomo, ...Treviso, arrestato l’agente: risponderà di omicidio stradale. La vittima, 17 anni, stava rincasando in scooter ...La società nata a Trieste nel 1892 è guidata da Martino Zanetti, che l’ha rilevata nel 1988. Oggi al caffè si affiancano diversi altri prodotti come la birra Theresianer, il prosecco Col Sandago, lo c ...