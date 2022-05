Tra Occidente e Oriente un baratro destinato ad allargarsi

(Di lunedì 9 maggio 2022) La settimana appena iniziata si propone come uno dei tanti colli di bottiglia che l’umanità ha già dovuto attraversare nel corso dei secoli. Lunedì 9, sulla piazza Rossa di Mosca, sfila la tradizionale parata militare per ricordare la vittoria dell’esercito russo su quello tedesco nazista, ponendo cosi fine alla guerra. Quest’anno più che mai il ministero della difesa di quel paese intende fare sfoggio della potenza e della modernità della macchina bellica di cui dispone. Altrettanto importante si prevede che sia il contenuto del discorso del presidente Putin, da seguire con attenzione, per poter tentare di carpire dichiarazioni autentiche sul prosieguo della guerra. A distanza di poche ore, precisamente martedì mattina, inizierà la visita del Premier Draghi a Washington. Sarà a colloquio con Biden e i due dovranno trovare tra l’altro una vera e propria intesa duratura nel tempo, non ...

Advertising

aldotorchiaro : Parata della disfatta a Mosca. #Putin parla la metà del solito, stretto sulla difensiva (“Occidente voleva invaderc… - Kaiser__Franz : @ismaele_77 esattamente. già nel 300 d.C. (data a caso) Roma era periferica come importanza, anche prima della divi… - CarloSantaroni : RT @aldotorchiaro: Parata della disfatta a Mosca. #Putin parla la metà del solito, stretto sulla difensiva (“Occidente voleva invaderci”. V… - HugoBaskerville : RT @aldotorchiaro: Parata della disfatta a Mosca. #Putin parla la metà del solito, stretto sulla difensiva (“Occidente voleva invaderci”. V… - castell32082033 : RT @aldotorchiaro: Parata della disfatta a Mosca. #Putin parla la metà del solito, stretto sulla difensiva (“Occidente voleva invaderci”. V… -

Il Denaro

Ore 10.40 - Mosca: negoziati con Ucraina proseguono in formato viruale I negoziatiRussia e Ucraina stanno proseguendo in formato virtuale. Lo ha detto il capo negoziatore di Mosca Vladimir ...Mentre in, a quanto pare, hanno deciso di abolire questi valori millenari. Un degrado ... dell'esaltazione dei traditori, arrivando a cancellare il coraggio di coloro che ottennerole ... Tra Occidente e Oriente un baratro destinato ad allargarsi - Ildenaro.it È il 9 maggio, il giorno in cui la Russia festeggia il "Den Pobedi", ovvero il Giorno della Vittoria sul nazismo. Gli occhi di tutto l'Occidente (e non solo) sono sulla ...La settimana appena iniziata si propone come uno dei tanti colli di bottiglia che l’umanità ha già dovuto attraversare nel corso dei secoli. Lunedì 9, sulla piazza Rossa di Mosca, sfila la tradizional ...