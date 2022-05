Toys Milano, dalle cucine alle bambole il giocattolo insegna l'inclusività (Di lunedì 9 maggio 2022) Milano, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il gioco può diventare il veicolo per raccontare e far comprendere, anche ai più piccoli, il tema dell'inclusività. Tante aziende del settore giocattoli e prima infanzia hanno linee di prodotti che non si differenziano tra bambine e bambine. Toys Milano & Bay-B, il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party, è stata anche l'occasione per confrontarsi su un tema così importante. “Peg Perego - spiega Paola Parodi, responsabile marketing Peg-Perego - è stata sempre attenta ai problemi di disabilità perché tutti i bambini hanno diritto di giocare. Produciamo veicoli elettrici a batteria ricaricabile e su richiesta abbiamo sempre ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022), 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il gioco può diventare il veicolo per raccontare e far comprendere, anche ai più piccoli, il tema dell'. Tante aziende del settore giocattoli e prima infanzia hanno linee di prodotti che non si differenziano tra bambine e bambine.& Bay-B, il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori dele della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party, è stata anche l'occasione per confrontarsi su un tema così importante. “Peg Perego - spiega Paola Parodi, responsabile marketing Peg-Perego - è stata sempre attenta ai problemi di disabilità perché tutti i bambini hanno diritto di giocare. Produciamo veicoli elettrici a batteria ricaricabile e su richiesta abbiamo sempre ...

