Toto Cutugno: “Felice che l’Eurovision torni in Italia, c’è bisogno di un’Europa coesa” (Di lunedì 9 maggio 2022) MILANO – “Sono Felice che l’Eurovision torni in Italia, sarebbe bello se proprio da quel palco di Torino partisse un successo internazionale capace di anticipare uno scenario di pace, esattamente com’è successo a me. Nel 1990 ho vinto a Zagabria con “Insieme: 1992”, diventato un inno dell’Europa unita prima che si realizzasse e anche allora, proprio come oggi, poco dopo sarebbe scoppiato il conflitto jugoslavo nel quale perse la vita uno dei coristi dell’Eurovision che mi raccontò le difficoltà del suo Paese”. Lo afferma in una nota Toto Cutugno, primo classificato all’Eurovision di 32 anni fa e ultimo vincitore della manifestazione prima del trionfo dei Maneskin nel 2021. “Oggi come allora – aggiunge – c’è bisogno di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) MILANO – “Sonochein, sarebbe bello se proprio da quel palco di Torino partisse un successo internazionale capace di anticipare uno scenario di pace, esattamente com’è successo a me. Nel 1990 ho vinto a Zagabria con “Insieme: 1992”, diventato un inno dell’Europa unita prima che si realizzasse e anche allora, proprio come oggi, poco dopo sarebbe scoppiato il conflitto jugoslavo nel quale perse la vita uno dei coristi delche mi raccontò le difficoltà del suo Paese”. Lo afferma in una nota, primo classificato aldi 32 anni fa e ultimo vincitore della manifestazione prima del trionfo dei Maneskin nel 2021. “Oggi come allora – aggiunge – c’èdi ...

Advertising

Lopinionista : Toto Cutugno: 'Felice che l’Eurovision torni in Italia, c’è bisogno di un’Europa coesa' - see_lallero : LunedHÌT : Toto Cutugno - Insieme: 1992 Dall'Eurovision Song Contest realizzato in Italia, a Roma, dopo la vittori… - giorgiansa : Toto Cutugno, ex vincitore dell'Eurovision: 'L'#ESC2022 sia un trampolino di pace' @giglio_gessica - stoca220 : @mirko_furlan Hanno ascoltato per 20 anni Al Bano e Toto Cutugno in mancanza d'altro, un russo su 6 non ha il cesso… - literalbepi : @carnespazio Ti prego ti prego ti prego dimmi che è o Totò Riina o Toto Cutugno -