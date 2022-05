Torrevacchia | degrado e mancata manutenzione | il parco si trasforma in piscina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 maggio 2022) Stanno facendo discutere le condizioni in cui versa ilcomunale di via Giove, in zona Torrevecchia, a Roma. Già, perché da alcuni giorni ilè allagato a causa delladi una fontanella d’acqua. I cittadini, infuriati, hanno inviato numerose segnalazioni affinché qualcuno possa intervenire al più preso per riportare ilad essere agibile, specialmente ora che le giornate potrebbero permettere ai bambini della zona di godersi i giochi e la natura in tranquillità. Nuovacomunale? No, solo ildi via Giove allagato Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, che oggi si è recato sul posto per un sopralluogo. “Il sindaco Gualtieri e la minisindaca Giuseppetti – commenta Giannini ...