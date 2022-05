“Torna”. Isola dei Famosi, Mediaset ci ripensa. Esultano, e parecchio, Ilary Blasi e il pubblico (Di lunedì 9 maggio 2022) C’è attesa per la quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi è pronta a raccontare le avventure dei naufraghi in diretta su Canale 5 poco dopo le 21.30. Spazio alle Conquistadoras, le tre naufraghe (Maria Laura De Vitis, Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger) da poco sbarcate in Honduras. Ormai si stanno integrando con il gruppo che da oltre un mese popola l’Isola, ma dovranno affrontare una prova cruciale per la loro permanenza sull’Isola: i naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash, con la perdente che sarà costretta a trasferirsi a Playa Sgamada. Altra novità della serata è che per la prima volta in questa edizione i leader saranno due, un uomo e una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) C’è attesa per la quindicesima puntata dell’deiè pronta a raccontare le avventure dei naufraghi in diretta su Canale 5 poco dopo le 21.30. Spazio alle Conquistadoras, le tre naufraghe (Maria Laura De Vitis, Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger) da poco sbarcate in Honduras. Ormai si stanno integrando con il gruppo che da oltre un mese popola l’, ma dovranno affrontare una prova cruciale per la loro permanenza sull’: i naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash, con la perdente che sarà costretta a trasferirsi a Playa Sgamada. Altra novità della serata è che per la prima volta in questa edizione i leader saranno due, un uomo e una ...

Advertising

RealGossipland : Volano stracci da Manuel e Lulù: lui torna dalla ex, mentre lei finisce in clinica LEGGILO QUI… - MariaRo51490621 : RT @IlPrimatoN: Perché si torna a parlare di questo isolotto incastonato nel Mar Nero. Quasi invisibile, eppure fondamentale per Ucraina,… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Jennifer Lopez torna a Capri Il 30 luglio la star in concerto per l’Unicef sul... - robertopontillo : RT @MedInfinityIT: Nuovi scontri in vista su Playa Palapa: cosa vi aspettate dall’#Isola questa sera? ?? @IsolaDeiFamosi torna oggi in pri… - RealGossipland : Lulù in ospedale: torna ad avere problemi alimentari seri dopo Manuel DETTAGLI QUI -