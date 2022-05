Torino-Atalanta, Juric e Gasperini sugli spalti per la partita del campionato Primavera (Di lunedì 9 maggio 2022) Due ospiti d’eccezione sugli spalti dello stadio Filadelfia, dove è in corso il match del campionato Primavera tra Torino e Atalanta. Si tratta di Ivan Juric e Gian Piero Gasperini, tecnici delle rispettive prime squadre, che non hanno voluto perdersi quest’appuntamento. E’ probabile che i due vogliano monitorare qualche giovane da lanciare in questo finale di stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Due ospiti d’eccezionedello stadio Filadelfia, dove è in corso il match deltra. Si tratta di Ivane Gian Piero, tecnici delle rispettive prime squadre, che non hanno voluto perdersi quest’appuntamento. E’ probabile che i due vogliano monitorare qualche giovane da lanciare in questo finale di stagione. SportFace.

