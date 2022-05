Tony Khan | “Ecco cosa cerchiamo nelle nuove reclute della AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nell’ultimo episodio del podcast Swerve City, il presidenteAEWha rivelato checerca quando reclutastar nella sua compagnia. “Be’, ci sono un sacco di cose“, ha detto. “Prima di tutto, considerando al bagaglio lavorativo di una persona, a volte ci sono atleti come Satnam Singh o Jade Cargill, che non avevano esperienze precedenti nel wrestling, ma erano ottimi atleti, entrambi giocavano a basket ad alti livelli. Ho pensato valessero la pena“. Nessun Performance Centercontinua: “Tipicamente non prendiamo persone che non abbiano già tanta esperienza nel wrestling. Non addestriamo wrestler dall’inizio, qui. È un modello lavorativo diverso. Ci sono tantissime persone ottime, ma per noi è meglio scegliere bene quando si ...