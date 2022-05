Toni Nadal incorona Alcaraz: «Nessuno della Next Gen può oscurarlo, colmerà il vuoto dopo Rafa» (Di lunedì 9 maggio 2022) Su El Pais, Toni Nadal, zio di Rafa e suo ex allenatore, incorona la nuova star del tennis, Carlos Alcaraz, che ieri ha vinto l’Open di Madrid dopo una finale dominata contro Zverev. Toni Nadal paragona il suo trionfo, in termini di emozioni e spirito combattivo, alla vittoria del Real su City in Champions League. La vittoria contro Zverev in una partita senza storia dà un’indicazione chiara: “prima o poi Carlos diventerà il leader del circuito ATP”. «Oggi, non vedo nessun giocatore della cosiddetta Next Gen che possa oscurare lo spagnolo. Uno manca di mentalità testarda, un altro ha problemi con la guida, qualcuno con il rovescio, altri con i tornei su terra battuta e quasi tutti con la continuità e lo spirito ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Su El Pais,, zio die suo ex allenatore,la nuova star del tennis, Carlos, che ieri ha vinto l’Open di Madriduna finale dominata contro Zverev.paragona il suo trionfo, in termini di emozioni e spirito combattivo, alla vittoria del Real su City in Champions League. La vittoria contro Zverev in una partita senza storia dà un’indicazione chiara: “prima o poi Carlos diventerà il leader del circuito ATP”. «Oggi, non vedo nessun giocatorecosiddettaGen che possa oscurare lo spagnolo. Uno manca di mentalità testarda, un altro ha problemi con la guida, qualcuno con il rovescio, altri con i tornei su terra battuta e quasi tutti con la continuità e lo spirito ...

