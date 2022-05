Tiro a volo, azzurri impegnati in Bulgaria per il Gran Prix ‘Lavrov’ (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono arrivate in Bulgaria le squadre italiane di Trap e Skeet, impegnate a Pleven per il Gran Prix “Gen. Lavrov”. Le gare prenderanno il via giovedì 12 maggio con i primi 75 piattelli di Trap, mentre per lo Skeet si partirà venerdì 13 maggio, sempre con 75 lanci. Nel Trap, il CT Rodolfo Viganò potrà contare su Fabio Sollami di Caltanissetta, Alessandro Belli (Fiamme Oro) di Ostia (RM), Teo Petroni (Marina Militare) di Fabrica di Roma (VT), Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA) e Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI). Nello Skeet, invece, il CT Andrea Filippetti guiderà la spedizione composta da Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (PG), Erik Pittini (Carabinieri) di Treppo Ligosullo (UD), Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM), Giada ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono arrivate inle squadre italiane di Trap e Skeet, impegnate a Pleven per il“Gen. Lavrov”. Le gare prenderanno il via giovedì 12 maggio con i primi 75 piattelli di Trap, mentre per lo Skeet si partirà venerdì 13 maggio, sempre con 75 lanci. Nel Trap, il CT Rodolfo Viganò potrà contare su Fabio Sollami di Caltanissetta, Alessandro Belli (Fiamme Oro) di Ostia (RM), Teo Petroni (Marina Militare) di Fabrica di Roma (VT), Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA) e Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI). Nello Skeet, invece, il CT Andrea Filippetti guiderà la spedizione composta da Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (PG), Erik Pittini (Carabinieri) di Treppo Ligosullo (UD), Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM), Giada ...

