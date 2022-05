The Zen Circus feat Brunori Sas, il 13 Maggio il nuovo singolo ” Ok boomer” (Di lunedì 9 maggio 2022) The Zen Circus feat Brunori Sas, Ok boomer, il nuovo singolo disponibile per tutte le radio e sugli store digitali dal 13 Maggio. The Zen Circus e Brunori Sas, insieme per il nuovo singolo: ”OK boomer” Il 13 Maggio esce Ok boomer, il singolo dei The Zen Circus feat Brunori Sas! Si tratta del terzo estratto dal disco “Cari fottutissimi amici”, la nuova avventura discografica degli Zen Circus in uscita il prossimo 27 Maggio. Un album interamente composto di featuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) The ZenSas, Ok, ildisponibile per tutte le radio e sugli store digitali dal 13. The ZenSas, insieme per il: ”OK” Il 13esce Ok, ildei The ZenSas! Si tratta del terzo estratto dal disco “Cari fottutissimi amici”, la nuova avventura discografica degli Zenin uscita il prossimo 27. Un album interamente composto diuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di ...

Advertising

Ermedrasis : @zencircus ...L'anima non conta! Che pubblico caldo e accogliente! Ho la pelle d'oca... ???? Grazie Andrea Appino & 'The Zen Circus.' ?? - giovannidalloli : NAZIONE INDIANA This must be the place. David Byrne e lo zen – seconda parte: di Giorgio Sica Sono anni di straor… - _occhibassi_ : “Non è l'amore a farci a pezzi Non è il dolore a scrivere i versi Non è la voglia di farmi male Non è la voglia di… - tvprato : The Zen Circus in concerto a Prato il 13 luglio - giovannidalloli : NAZIONE INDIANA This must be the place. David Byrne e lo zen – prima parte: di Giorgio Sica L’iconica This must b… -