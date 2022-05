(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo, che ha segnato per sempre la storia del nostro Paese. Dialogo, mitezza, impegno, passione:unaper l'. Le sue parole ancora attuali. E oggi, nell'anniversario della sua morte, è la Giornata in memoria delledi, a cui va uncommosso”. Lo scrive sui social Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Advertising

TV7Benevento : Terrorismo: Gelmini, 'Moro immaginava nuova stagione Italia, pensiero a tutte vittime' - - PoliticaNewsNow : Terrorismo, Gelmini: 'Un pensiero a tutte le vittime, Moro ha segnato storia Paese ' - Agenparl : Terrorismo: Gelmini, pensiero a tutte le vittime, Moro ha segnato storia Paese) - -

Il Sannio Quotidiano

E oggi, nell'anniversario della sua morte, è la Giornata in memoria delle vittime di, a cui va un pensiero commosso'. Lo scrive sui social Mariastella, ministro per gli Affari ...... vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, Partito Popolare Europeo), Mariastella(... Sindaci, Societa', Spesa Pubblica, Stato, Storia, Sud, Sviluppo, Tecnologia, Territorio,... Terrorismo: Gelmini, 'Moro immaginava nuova stagione Italia, pensiero a tutte vittime' Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo Moro, che ha segnato per sempre la storia del nostro Paese. Dialogo, mitezza, impegno, passione: Moro immaginava una nuova stagione pe ...Roma, 28 apr. (askanews) - "Serve riforma per dare davvero a Roma quei poteri che hanno altre grandi capitali come Parigi, Londra. Ci sono le condizioni per migliorare e rafforzare il testo che è stat ...