Terrorismo, Fico “Diritti non sono per sempre, dobbiamo fare scudo” (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La Repubblica ha superato le stagioni terroristiche ed eversive non derogando ai principi dalla Costituzione, non rinunciando alla tutela dei Diritti e delle libertà fondamentali”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alle celebrazioni del “Giorno della memoria delle vittime e del Terrorismo e delle stragi”, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. “I Diritti, le libertà, la democrazia, garantiti dalla Costituzione, figlia della Resistenza, non sono per sempre. sono stati nei decenni passati difesi strenuamente dalle generazioni che vi hanno preceduto e richiedono di essere protetti ogni giorno da ogni tipo di minaccia – ha aggiunto -. Di fronte a nuovi potenziali pericoli per la convivenza civile e per le ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La Repubblica ha superato le stagioni terroristiche ed eversive non derogando ai principi dalla Costituzione, non rinunciando alla tutela deie delle libertà fondamentali”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, intervenendo alle celebrazioni del “Giorno della memoria delle vittime e dele delle stragi”, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. “I, le libertà, la democrazia, garantiti dalla Costituzione, figlia della Resistenza, nonperstati nei decenni passati difesi strenuamente dalle generazioni che vi hanno preceduto e richiedono di essere protetti ogni giorno da ogni tipo di minaccia – ha aggiunto -. Di fronte a nuovi potenziali pericoli per la convivenza civile e per le ...

