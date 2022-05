(Di lunedì 9 maggio 2022) Tutti gli epicentri sono raccolti in una piccola area, perlopiù coperta da boschi e con pochi edifici rurali. Gli abitati più popolati a ridosso degli epicentri sono quelli dei paesi di Ferrone e Mercatale Val di Pesa L'articolo proviene daPost.

Advertising

MediasetTgcom24 : Terrremoti, 4 scosse nel Fiorentino: la più forte di magnitudo 2.7 #impruneta #firenze #terremoto… - Adnkronos : Diverse scosse di #terremoto oggi nel fiorentino, la più forte di magnitudo 2.7. #ultimora #Firenze - rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - FirenzePost : Terremoto Firenze: altra sequenza di scosse in provincia, massima magnitudo 2,4, avvertita dalla gente - andfranchini : RT @fran_rom_corr: Buondì il terremoto si fa sentire ancora ?? #firenze -

Lo sciame del 2014 durò più di tre mesi, superando le 500 scosse. Numeri ancora lontani, anche se in cinque giorni a partire dal 4 maggio, quando la terra ha cominciato a tremare a partire dai comuni ...E' proseguita nella giornata la lunga sequenza di scosse dipartita verso le 4 della notte scorsa sempre nella stessa area ristretta a sud di, tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. Nel pomeriggio c'è stata la scossa più forte, ...FIRENZE – E’ proseguita per l’intera giornata la lunga sequenza di scosse partita verso le 4 della notte scorsa sempre nella stessa area ristretta a sud di Firenze, tra i comuni di Impruneta e San ...(FirenzeToday) Prosegue lo sciame sismico in provincia di Firenze. Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.7, distintamente avvertita dalla popolazione, è stata registrata dall'Ingv questa ...