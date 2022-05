Terremoto Biden | le manovre degli 007 Usa per fermarlo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 9 maggio 2022) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commentoarticoli tratti dai giornali stranieri. In un partito democratico americano particolarmente diviso tra un’ala radicale, vivacemente solida, e un’area mediocremente centrista, le scelte di politica estera sono spesso sempre più determinate dai media main stream, e in particolare dal New York Times e dai suoi giornalisti più prestigiosi come Thomas L. Friedman. Proprio quest’ultimo, assai conosciuto per le sue analisi sul Medio Oriente e per la sua immagine di un “mondo piatto” con cui ha descritto gli effetti di connessione e omogeneizzazione determinati dai tumultuosi processi di globalizzazione in atto, ha assecondato l’unità di repubblicani e democratici dopo l’11 settembre 2001, ha cercato di tirar fuori qualcosa di positivo dai pasticci in ...