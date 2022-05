TennisTavolo | il Cus Salerno promosso in serie C1 nazionale

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Cusvince il campionato di C2 die vieneinC1. Il traguardo arriva al termine dei play off a tre che sono stati disputati, lo scorso fine settimana, al Palaunisa. La squadra del “CusA” è composta dal capitano Rocco Aversa, Renato Adesso, Carmine Russo e Francesco Ferraioli. «Siamo felici ed orgogliosi di questo risultato conseguito dalla nostra squadra diche arriva dopo un lungo percorso degli atleti che hanno cominciato sin da giovanissimi con questa attività sportiva al Cus», commenta il presidente del Cus, Lorenzo Lentini, ricordando che «il nostro impegno è rendere lo sport accessibile a ...

