Tennis, Zverev incorona Alcaraz: “E’ il più forte del mondo, una superstar. Sarà n.1 e vincerà tanti Slam” (Di lunedì 9 maggio 2022) Alexander Zverev ha elogiato Carlos Alcaraz al termine della finale del Mutua Madrid Open, competizione vinta per 6-3/6-1 dallo spagnolo. Il padrone di casa non ha lasciato scampo al tedesco che prima di lasciare il campo ha volto elogiare il rivale per il bellissimo successo ottenuto. Il 25enne nativo di Amburgo ha commentato alla stampa come riporta il portale dell’ATP: “Voglio congratularmi con Carlitos. In questo momento è il miglior giocatore del mondo. È fantastico per il Tennis che abbiamo una nuova superstar che vincerà tanti Grandi Slam. Sarà il numero 1 del mondo e penso che vincerà questo torneo molte altre volte”. Il numero 3 del ranking ha evidenziato la prestazione dell’avversario che ora ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Alexanderha elogiato Carlosal termine della finale del Mutua Madrid Open, competizione vinta per 6-3/6-1 dallo spagnolo. Il padrone di casa non ha lasciato scampo al tedesco che prima di lasciare il campo ha volto elogiare il rivale per il bellissimo successo ottenuto. Il 25enne nativo di Amburgo ha commentato alla stampa come riporta il portale dell’ATP: “Voglio congratularmi con Carlitos. In questo momento è il miglior giocatore del. È fantastico per ilche abbiamo una nuovacheGrandiil numero 1 dele penso chequesto torneo molte altre volte”. Il numero 3 del ranking ha evidenziato la prestazione dell’avversario che ora ...

