(Di lunedì 9 maggio 2022) “Fisicamente è una meraviglia, la sua determinazione è invidiabile e tecnicamente non ha lacune. Se qualche mese fa abbiamo parlato della potenza e della velocità del suo diritto, oggi dobbiamo citare il suo vertiginoso miglioramento nel rovescio, nel servizio e nel volley. Per anni mi sono preoccupato delche mio nipote avrebbe probabilmentenel nostro sport quando si sarebbe ritirato. Ora sono convinto che questa lacuna sarà completamente colmata“. Con queste parole,Carlos, trionfatore nell’ultimo Masters 1000 di Madrid. Secondo lo zio di, il classe 2003 non ha eguali tra iti della, e sarà il naturale “sostituto” della leggenda iberica: “Oggi ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, Toni #Nadal incorona #Alcaraz: 'Nessuno come lui nella Next Gen, colmerà il vuoto lasciato da Rafa' -

SPORTFACE.IT

...demand su Sky e in streaming su NOW Nuovi episodi in arrivo per l'apprezzatissimo thriller dai... disponibile on demand e in streaming su NOW La storia della nazionale italiana diche vinse ......ac'è anche il nervosismo. Da piccolo tenevo la luce accesa per addormentarmi. Ma da bimbo mi sono divertito tanto e, grazie allo sport, ho potuto conoscere tante persone. Mio zioè stata ... Tennis, Toni Nadal incorona Alcaraz: "Nessuno come lui nella nuova generazione, colmerà vuoto lasciato da Rafa" Ora sono convinto che questa lacuna sarà completamente colmata“. Con queste parole, Toni Nadal incorona Carlos Alcaraz, trionfatore nell’ultimo Masters 1000 di Madrid. Secondo lo zio di Rafa, il ...Con Panatta, Barazzutti e Bertolucci nel '76 vinse la Davis più contestata. Una storia che oggi diventa la docuserie di Domenica Procacci "Una ...