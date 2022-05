Tennis | Rafael Nadal | “E’ normale che si parli tanto di Alcaraz | la nuova generazione sta arrivando”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tra i più attesi.si presenta da campione in carica a Roma per proseguire il proprio avvicinamento al Roland Garros nel migliore dei modi. A Madrid, nei quarti di finale, Rafa ha dovuto subire la sconfitta per mano del nuovo fenomeno Carlose questo risultato è parso a tutti una sorta di passaggio di consegne. Tuttavia, il maiorchino ha ancora tanta voglia di giocare e di dimostrare il proprio valore. In conferenza stampa al Foro Italico,ha approfondito un po’ questi temi: “Non sono sorpreso che sidi. Aveva già vinto Miami, Barcellona, Rio. Sono felice per lui, e sono felice perché abbiamo un giovane giocatore spagnolo che può assicurarci un buon futuro. Succede sempre, il nuovo è più “appealing” del vecchio, succede con ...

Advertising

andreastoolbox : #Rafael Nadal incanta il pubblico: applausi per il suo italiano - TennisWorldit : Le prime parole di Rafael Nadal a Roma: 'Meravigliosi ricordi, amo questo posto' - kimama20050605 : RT @WeAreTennisITA: Il colpo più straordinario del tennis moderno, quantomeno uno dei: il dritto di Rafael Nadal ?? #IBI22 - candygeez : RT @WeAreTennisITA: Il colpo più straordinario del tennis moderno, quantomeno uno dei: il dritto di Rafael Nadal ?? #IBI22 - gpmonaco76 : RT @WeAreTennisITA: Il colpo più straordinario del tennis moderno, quantomeno uno dei: il dritto di Rafael Nadal ?? #IBI22 -

Il suo idolo tennistico èNadal. Nel 2022 ha raggiunto i vertici delmondiale: a soli 18 anni è salito al numero 9 al mondo nell'aprile 2022, diventando il più giovane a entrare in top ...Atp Roma - Rafa Nadal ed il cammino verso la finale: tante insidie per lo spagnolo Dagli esordi agli obiettivi futuri:Nadal si racconta a Che tempo che faNadal accetta la vittoria di ...Da qualche giorno il mondo del tennis non fa altro che parlare di un giocatore spagnolo che continua a vincere e convincere, ma per una volta non ...L'anno scorso il suo grande trionfo al Foro Italico in finale contro il serbo Novak Djokovic. Rafael Nadal è tornato agli Internazionali d'Italia e cercherà nel corso della settimana di ottenere un ri ...