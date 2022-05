Tennis: Internazionali Bnl, esordio vincente per Fognini (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - esordio vincente per Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d'Italia. L'azzurro, numero 56 del mondo, supera l'austriaco Dominic Thiem, scivolato al numero 162 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in un'ora e 54 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) -per FabioagliBnl d'Italia. L'azzurro, numero 56 del mondo, supera l'austriaco Dominic Thiem, scivolato al numero 162 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in un'ora e 54 minuti.

