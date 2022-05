Tennis | Internazionali Bnl | Cocciaretto ko con Bencic al primo turno

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - Elisabettaesce di scena aldegliBnl d'Italia. La 21enne azzurra, numero 159 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, cede alla 25enne svizzera Belinda, numero 14 del ranking Wta e 12 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 28 minuti.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, CARLOS ALCARAZ ANNUNCIA FORFAIT AL TORNEO Lo spagnolo si ferma per un problema alla cavi… - sportface2016 : +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - glooit : Tennis: Internazionali: eliminata Cocciaretto al 1/o turno leggi su Gloo - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Marcos Giron beat Alexander Bublik 3-6, 6-4, 6-3 - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Belinda Bencic beat Elisabetta Cocciaretto 6-4, 6-2 -

Sinner: 'Gioco, divertimento e impegno' vedi ancheRoma 2022: partecipanti, tabellone e calendario Il libro illustrato è perfetto per i ragazzi che si sono appena avvicinati a ...... dal divertimento assoluto per i bimbi alcon la prestigiosa Peter Burwash Academy , dall'... Lo Stanglwirt è oggi meta d'elezioni di VIPche lo amano per la palette di servizi ...Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia. La tennista azzurra, entrata in tabellone principale grazie ad una wild-card, ha ceduto il passo all'esordio alla ...Roma, 9 mag. - Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia. La 21enne azzurra, numero 159 del mondo e in tabellone gra ...