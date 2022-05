Tennis | Adriano Panatta | “Carlos Alcaraz è il più forte del mondo | un incentivo per Sinner nella sua crescita”

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 maggio 2022) La notizia di ieri, ovvero la rinuncia dello spagnoloal torneo di Roma. Il fenomenale spagnolo, vincitore del Masters1000 di Madrid (Spagna), si sta meritando le luci della ribalta per i riscontri eccezionali, associati alla giovane età., attualmente, è il n.6 del ranking ATP e n.2Race, quest’ultima graduatoria tiene conto del rendimento esclusivamente del 2022. Un peccato che l’iberico abbia deciso di non esserci, ma un infortunio alla caviglia rimediato nel match vinto contro Rafael Nadal gli ha suggerito di dare forfait per arrivare pronto al Roland Garros dove può ambire al successo finale per ilmesso in mostra. A pronunciarsi sulle qualità sull’assenza dell’iberico è stato anchePanata, a margine della presentazione dell’evento ‘Banca ...