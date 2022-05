Taylor Swift rilascia il nuovo singolo “This Love” dall’album “1989” (Di lunedì 9 maggio 2022) Taylor Swift è pronta a tornare con la nuova versione di 1989 pubblicato per la prima volta nel 2014. All’interno del disco troviamo brani come Blank Space e Shake It Off. Ma uno dei brani più sottovalutati dell’album – secondo l’autrice – è probabilmente This Love. La cantautrice americana, Taylor Swift, da un paio d’anni … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 9 maggio 2022)è pronta a tornare con la nuova versione dipubblicato per la prima volta nel 2014. All’interno del disco troviamo brani come Blank Space e Shake It Off. Ma uno dei brani più sottovalutati dell’album – secondo l’autrice – è probabilmente. La cantautrice americana,, da un paio d’anni … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

