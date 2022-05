Tajani-Weber | «Serve una nuova Europa | un solo Paese non può bloccare un continente»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’invasione ingiustificata e barbara dell’Ucraina da parte della Federazione Russa è stato un campanello d’allarme per l’. È compito di noi Popolari europei difendere il nostro stile di vita. Per agire più rapidamente sulla scena globale, è tempo di abbandonare l’unanimità in Consiglio in particolare in politica estera. Unnon dovrebbeun intero. Abbiamo bisogno di una vera politica di difesa comune e di una maggiore cooperazione militare europea all’interno della Nato. Servono soluzioni europee contro la guerra”. Lo scrivono in un intervento su Il Giornale, Antonio(presidente della Commissione Affari costituzionali e capo della delegazione italiana del gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento europeo) e Manfred ...