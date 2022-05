Tajani Forza Italia | ' Alle prossime elezioni il centrodestra sarà unito'

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il coordinatore nazionale di, Antonio, in un'intervista ad Affarni, ha rivelato che non è ancora stata fissata una data per il nuovo vertice del, ma "nei giorni ...

Advertising

Antonio_Tajani : Oggi celebriamo la Festa dell’Europa. Un progetto che riunisce oltre 440 milioni di cittadini nel nome del progress… - Antonio_Tajani : .@forza_italia si è battuta per evitare nuove tasse sulle case degli italiani. Ci siamo riusciti grazie al lavoro s… - Antonio_Tajani : Costruttori di Futuro. Soluzioni ai problemi dei cittadini, sostegno alle imprese in difficoltà. Oggi a #Bergamo co… - PaoloBocchi3 : @Antonio_Tajani @forza_italia Bravi. Però dovete fare correggere il Decreto legge che impone la fattura elettronica… - globalistIT : -

Il coordinatore nazionale diItalia, Antonio, in un'intervista ad Affaritaliani, ha rivelato che non è ancora stata fissata una data per il nuovo vertice del centrodestra, ma "nei giorni scorsi Berlusconi si è ...Lo riferisce il coordinatore nazionale diItalia Antonio, parlando ad Affaritaliani. it Scommetterebbe tutto quello che ha che alle prossime elezioni politiche la coalizione sarà unita '...ROMA - "Sarebbe da irresponsabili mettere a repentaglio il governo in questo momento, e se il primo gruppo in Parlamento uscisse dalla maggioranza ...Su Giorgia Meloni come premier: "Non abbiamo preclusioni su nessuno, ma prima dobbiamo pensare a vincere le elezioni".