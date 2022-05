Tacconi | il bollettino medico dà speranze | «Passi avanti molto importanti»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 maggio 2022) La situazione clinica di Stefanosembra migliorare. Suo figlio Andrea ha pubblicato su Facebook gli aggiornamenti del professor Barbanera, direttore della struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, dove è ricoverato dal 23 aprile scorso l’ex portiere per un aneurisma cerebrale. “La situazione è più stabile, Stefanoè ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini. Saluta, muove i quattro arti. Se la situazione continua cosi, in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed essere spostato nel reparto di Neurochirurgia. Stiamo anche cominciando a staccarlo dal respiratore. Diciamo che ha fatto: non c’è ancora il rischio zero, ma direi che il messaggio che diamo ...