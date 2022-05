Svanberg, CdS: “Il Napoli guarda in casa Bologna per rinforzare la mediana” (Di lunedì 9 maggio 2022) Svanberg Bologna Napoli – Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli ha messo gli occhi in casa Bologna per rinforzare la mediana. La dirigenza partenopea è interessata a Svanberg. “E’ del Bologna anche uno degli obiettivi più in voga per il centrocampo: Svanberg, nazionale svedese che piace molto anzi moltissimo in vista di quella che dovrebbe essere una rivoluzione in casa Napoli. Fabian è in uscita, Zielinski e Demme sono in bilico e ciò significa che il reparto è in rivoluzione”. Come i potenziali addii ci sono anche le certezze in casa Napoli: Elmas e Lobotka sono confermati mentre Anguissa verrà riscattato ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)– Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ilha messo gli occhi inperla. La dirigenza partenopea è interessata a. “E’ delanche uno degli obiettivi più in voga per il centrocampo:, nazionale svedese che piace molto anzi moltissimo in vista di quella che dovrebbe essere una rivoluzione in. Fabian è in uscita, Zielinski e Demme sono in bilico e ciò significa che il reparto è in rivoluzione”. Come i potenziali addii ci sono anche le certezze in: Elmas e Lobotka sono confermati mentre Anguissa verrà riscattato ...

Advertising

tuttonapoli : CdS/i> - Rivoluzione in mediana, piace moltissimo Svanberg: la possibile valutazione - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Non solo Svanberg, il Napoli bussa alla porta del Bologna anche per Aaron Hickey - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Non solo Svanberg, il Napoli bussa alla porta del Bologna anche p… - 100x100Napoli : Nella lista di nomi del #Napoli ci sono #Svanberg e #Hickey del #Bologna. - sscalcionapoli1 : CdS – Non solo Svanberg: il Napoli bussa alla porta del Bologna per un altro calciatore -