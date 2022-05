Superbonus | ecco la proroga per le villette ma ci sarà da correre

(Di lunedì 9 maggio 2022) Per le unità unifamiliare slitta da giugno a settembre la scadenza per certificare il 30 per cento dei lavori. Resta il limite invalicabile del 31 dicembre per chiusura del cantiere e per il pagamento

Con il decreto aiuti meno vincoli sull'agevolazione.come richiedere il bonus ...Con la manovra economica il governo di Mario Draghi stabilisce che sarà ancora possibile accedere al110% per condomini fino alla fine del 2023 , quindi per ulteriori due anni. ...Roma, 9 maggio 2022 – Novità per il Superbonus 110. Con il decreto legge aiuti gli istituti di credito potranno cedere il credito a 'non retail', cioè anche a operatori qualificati senza che prima vi ...Come si compila il bonifico parlante per i lavori edilizi, dalla ristrutturazione al superbonus 110 E cosa fare in caso di errori Ecco le istruzioni da seguire.